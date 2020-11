AEW Dynamite report 25 11 20

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 26 novembre 2020) In questa puntata di AEWtornano a combattere Adam Page e Hobbs. Kenny Omega e Jon Moxley si incontrano nel ring per firmare il contratto. Nel main event prosegue il feud tra il rientrante Pac, accompagnato dai Lucha Bros, e Eddie Kingston e i suoi Butcher and The Blade. Adam Page ad AEWLa puntata odierna di AEWsi apre con il match uno contro uno tra Adam Page e John Silver del Dark Order. Hangman fatica più del previsto ma riesce a ottenere la vittoria. Il Dark Order sale sul ring e tanta di reclutarlo, Adam stavolta sembra meno convinto della sua posizione rispetto a qualche settimana fa. Hobbs in azione Dopo essersi unito al team Taz la scorsa settimana, Hobbs torna nel ring per affrontare un jobber sconosciuto. Ovviamente il match è un autentico massacro. Il leader del gruppo arriva per ...