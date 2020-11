“A che ora sarà il coprifuoco a Natale”. La decisione del governo è ormai presa: la conferma del ministro Boccia (Di giovedì 26 novembre 2020) La data del 3 dicembre si avvicina sempre più, quindi tra qualche giorno il presidente del Consiglio Giuseppe Conte dovrà ufficializzare il nuovo Dpcm, visto che quello attuale sta appunto per scadere. In queste ore si è parlato di vari temi: i ministri Speranza e Boccia hanno avuto un incontro con le regioni. Sull’argomento impianti sciistici, il governo è sempre più deciso a tenerli chiusi per evitare errori simili accaduti in estate, quando furono aperte le discoteche e si crearono assembramenti. A proposito di questo argomento, è intervenuta anche la Commissione europea, che ha riferito: “Stiamo lavorando per rafforzare il coordinamento tra Stati e vedere se possiamo sviluppare presto un approccio di raccomandazioni. Ma le decisioni sugli sci sono di competenza nazionale. Il nostro ruolo è fare raccomandazioni sanitarie affinché le varie attività ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 26 novembre 2020) La data del 3 dicembre si avvicina sempre più, quindi tra qualche giorno il presidente del Consiglio Giuseppe Conte dovrà ufficializzare il nuovo Dpcm, visto che quello attuale sta appunto per scadere. In queste ore si è parlato di vari temi: i ministri Speranza ehanno avuto un incontro con le regioni. Sull’argomento impianti sciistici, ilè sempre più deciso a tenerli chiusi per evitare errori simili accaduti in estate, quando furono aperte le discoteche e si crearono assembramenti. A proposito di questo argomento, è intervenuta anche la Commissione europea, che ha riferito: “Stiamo lavorando per rafforzare il coordinamento tra Stati e vedere se possiamo sviluppare presto un approccio di raccomandazioni. Ma le decisioni sugli sci sono di competenza nazionale. Il nostro ruolo è fare raccomandazioni sanitarie affinché le varie attività ...

sscnapoli : Tutti si aspettano le nostre parole. Ma quali parole possiamo usare per un dolore come quello che stiamo vivendo? O… - civati : Chissà se i “liberali” che dirigono giornali e tv e governano il paese (pochi) vorranno farci sapere che cosa ne pe… - matteosalvinimi : #Salvini: A proposito di vaccino, mi segnalano che mancano milioni di siringhe. Ci si prepari già da ora, non si fa… - EmilianoVerga : RT @m_starnini: La 'grande beffa' per 2700 navigator: il loro contratto finisce e 'rischiano di rimanere disoccupati'. Uno scandalo! Lo Sta… - myshieldluke : Il mio ragazzo adora Savino, ogni volta che vado da lui e ascolta deejay chiama Italia e a stento mi da conto ahah.… -