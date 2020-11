Tra Gattuso e squadra scoppia la pace: il gesto inequivocabile dell’allenatore azzurro (Di mercoledì 25 novembre 2020) Non le ha mandate a dire Gennaro Gattuso dopo la partita del suo Napoli persa malamente contro il Milan. L’allenatore azzurro ha bollato come “professorini” … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 25 novembre 2020) Non le ha mandate a dire Gennarodopo la partita del suo Napoli persa malamente contro il Milan. L’allenatoreha bollato come “professorini” … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

sscnapoli : Nella giornata di ieri, su alcuni siti e oggi su alcuni quotidiani, è improvvisamente comparso il racconto, complet… - Gazzetta_it : Alta tensione #Napoli: discussioni tra squadra e #Gattuso, e quegli stipendi non pagati... - MilanForever81 : RT @Gazzetta_it: Alta tensione #Napoli: discussioni tra squadra e #Gattuso, e quegli stipendi non pagati... - EM1998_ : RT @Gazzetta_it: Alta tensione #Napoli: discussioni tra squadra e #Gattuso, e quegli stipendi non pagati... - MarcoR222 : RT @Gazzetta_it: Alta tensione #Napoli: discussioni tra squadra e #Gattuso, e quegli stipendi non pagati... -