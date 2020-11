Paura per la cancelliera tedesca: veicolo contro le recinzioni (Di mercoledì 25 novembre 2020) A Berlino un'automobile si è schiantato contro il cancello dell'ufficio di Angela Merkel. La cancelliera aveva in programma una videoconferenza. Berlino, auto contro il cancello dell’ufficio di Angela Merkel su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 25 novembre 2020) A Berlino un'automobile si è schiantatoil cancello dell'ufficio di Angela Merkel. Laaveva in programma una videoconferenza. Berlino, autoil cancello dell’ufficio di Angela Merkel su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Paura per Michelle Hunziker racconta la paura per Gerry Scotti: “Lui mi diceva di non preoccuparmi, io stavo… Il Fatto Quotidiano Violenza sulle donne, “dalla paura alla speranza”: una storia di riscatto

La coordinatrice della struttura di accoglienza femminile “Casa Sagrini” di Fermo nelle Marche Laura Censi ha raccolto la storia di R.R. che è riuscita a separarsi dal marito violento e a ricostruire ...

Ho saputo che soffre di anoressia e non me ne sono accorta…

Mi sono documentata e ho visto che tante ragazze anoressiche muoiono, io al solo pensiero di perderla impazzisco.

