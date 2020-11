Padova, per gelosia uccide la moglie con una coltellata al petto (Di mercoledì 25 novembre 2020) commenta carabinieri A Cadoneghe, nel Padovano, un uomo ha ucciso la moglie con una coltellata al petto. E' stato lo stesso Jennati Abdefettah, 40enne marocchino di professione magazziniere, a ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 25 novembre 2020) commenta carabinieri A Cadoneghe, nelno, un uomo ha ucciso lacon unaal. E' stato lo stesso Jennati Abdefettah, 40enne marocchino di professione magazziniere, a ...

Altri due femminicidi nella notte. La donna uccisa a Padova aveva denunciato e ritrattato

Altri due femminicidi: a Stalettì, sulla costa ionica calabrese, e a Cadoneghe, in provincia di Padova. Nella notte prima della giornata mondiale contro la violenza sulle donne. In Calabria una donna ...

Altri due femminicidi: a Stalettì, sulla costa ionica calabrese, e a Cadoneghe, in provincia di Padova. Nella notte prima della giornata mondiale contro la violenza sulle donne. In Calabria una donna ...