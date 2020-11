MotoE: Dominique Aegerter rinnova con Intact GP per il 2021 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Dopo un debutto nella categoria elettrica assolutamente positivo nel 2020, con tanto di vittorie, podi e terzo posto finale alle spalle di Jordi Torres e Matteo Ferrari, Dominique Aegerter sarà ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di mercoledì 25 novembre 2020) Dopo un debutto nella categoria elettrica assolutamente positivo nel 2020, con tanto di vittorie, podi e terzo posto finale alle spalle di Jordi Torres e Matteo Ferrari,sarà ...

Dopo un 2020 da assoluto protagonista, il pilota svizzero continuerà la propria avventura nella categoria elettrica con la medesima squadra, con l'obiettivo di conquistare il titolo ...

Dominique Aegerter continua in MotoE

Dominique Aegerter proseguirà la sua avventura in MotoE. Dopo la prima stagione, chiusa al terzo posto nella generale, il bernese piloterà anche nel 2021 una moto della scuderia tedesca IntactGP. Il 3 ...

Dopo un 2020 da assoluto protagonista, il pilota svizzero continuerà la propria avventura nella categoria elettrica con la medesima squadra, con l'obiettivo di conquistare il titolo ...Dominique Aegerter proseguirà la sua avventura in MotoE. Dopo la prima stagione, chiusa al terzo posto nella generale, il bernese piloterà anche nel 2021 una moto della scuderia tedesca IntactGP. Il 3 ...