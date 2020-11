Miley Cyrus | “Quando voglio bere | bevo Quando decido di smettere | smetto”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 novembre 2020). Madi. A dirlo èche ha rivelato che, dopo quasi un anno di sobrietà, durante la pandemia di Covid-19 è ricaduta nel baratro dell’alcolismo ma è riuscita prontamente a riprendere il controllo. E ora è nuovamente sobria “da due settimane”. La confessione della 28enne è arrivata a sorpresa durante un’intervista con Zane Lowe di Apple Music, lanciando il suo settimo album di studio Plastic Hearts, in uscita il 27 novembre: “Non bisogna arrabbiarsi, ma domandarsi: ‘cosa è successo?’. Per me è difficile perché non sono una persona moderata”, ha dettospiegando di non essersi sentita in colpa ...