Meghan Markle: "Ho avuto un aborto spontaneo e ho perso un figlio"

Il racconto in un lungo editoriale scritto per il "New York Times" Meghan Markle è abituata a sorprendere e questa volta lo fa dando una notizia dal sapore amaro. In un lungo e intimo editoriale scritto per le pagine del "New York Times" ha parlato di una grave perdita subita. 

La moglie del Principe William ha infatti dovuto affrontare un aborto spontaneo, quando era già diventata mamma del piccolo Archie, nato a maggio 2019. 

Dopo aver cambiato il pannolino, ho sentito un forte crampo. Mi sono lasciata cadere a terra con lui tra le braccia.

