Maradona, l'omaggio di Pelè: «Un giorno giocheremo insieme in cielo»

"È triste perdere amici in questo modo. Sicuramente un giorno giocheremo insieme lassù nel cielo". È questo l'omaggio di Pelè a Diego Armando Maradona, scomparso oggi a 60 anni, come riporta l'agenzia Reuters.

