LOL – Chi ride è Fuori | Fedez e Mara Maionchi alla guida del nuovo show di Amazon

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Lol Chi- Prime Video Si può nonre per sei ore consecutive quando si fa parte di un gruppo di 10 comici? E’ questa la sfida lanciata da Lol: Chi, il gameitaliano che si appresta a debuttare nel 2021 su Prime Video. Per aggiudicarsi il montepremi in palio del valore di 100.000 euro, che andrà poi devoluto ad un ente benefico scelto dal vincitore, alcuni comici dovranno infatti cercare di nonre alle battute esilaranti dei loro avversari, dando vita ad un esperimento sui generis. A commentare le gesta dei concorrenti, da un’agiata control room, ci saranno. I concorrenti di Lol saranno Elio, Caterina Guzzanti, Lillo, Angelo Pintus, Frank Matano, Katia ...