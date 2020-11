LIVE – Bologna-Spezia 2-4, quarto turno Coppa Italia 2020/2021 (DIRETTA) (Di mercoledì 25 novembre 2020) La DIRETTA LIVE di Bologna-Spezia, match valido per il quarto turno di Coppa Italia 2020/2021. Allo stadio Dall’Ara i felsinei vogliono conquistare il pass per gli ottavi di finale, ma i liguri hanno dimostrato di giocare un buon calcio e, soprattutto, hanno buoni ricordi dalla sfida contro la Roma (l’eventuale avversaria nel turno successivo) di qualche anno fa. Calcio d’inizio alle ore 17.30 di mercoledì 25 novembre. Sportface.it vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale del match. Bologna (4-3-3): Da Costa; De Silvestri, Medel, Tomiyasu, Denswil; Svanberg, Dominguez, Soriano; Orsolini, Barrow, Vignato. Allenatore: Mihajlovic Spezia (4-3-3): Krapikas; ... Leggi su sportface (Di mercoledì 25 novembre 2020) Ladi, match valido per ildi. Allo stadio Dall’Ara i felsinei vogliono conquistare il pass per gli ottavi di finale, ma i liguri hanno dimostrato di giocare un buon calcio e, soprattutto, hanno buoni ricordi dalla sfida contro la Roma (l’eventuale avversaria nelsuccessivo) di qualche anno fa. Calcio d’inizio alle ore 17.30 di mercoledì 25 novembre. Sportface.it vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale del match.(4-3-3): Da Costa; De Silvestri, Medel, Tomiyasu, Denswil; Svanberg, Dominguez, Soriano; Orsolini, Barrow, Vignato. Allenatore: Mihajlovic(4-3-3): Krapikas; ...

Rocky305usa : Live Italy coppa Bologna Over 4.5???? - Rocky305usa : Live Italy coppa Bologna Over 4.5 - luigipo19 : RT @Mousse81: Nell'intervallo di Bologna-Spezia, non a caso, suona 'Live is life' degli Opus. Quel riscaldamento all'Olympiastadion diventa… - Mousse81 : Nell'intervallo di Bologna-Spezia, non a caso, suona 'Live is life' degli Opus. Quel riscaldamento all'Olympiastadi… - TuttoCorsi : Da Castel dell’Ovo #Napoli ai 4 Canti di #Palermo, passando per il Davide di #Firenze,non lasciando il Duomo di… -