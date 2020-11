La carica dei vaccini

Leggi su agi

(Di mercoledì 25 novembre 2020) AGI - Da Reithera, a Curevac, passando per idi Sanofi, Imperial College, e Novavax, sono davvero in tanti iche potrebbero arrivare presto sul mercato con solo qualche mese di ritardo e garantire così un'offerta più ampia in vista delle prossime campagne vaccinali contro il Covid-19. Ad accendere le luci sulla promettente seconda fila dei candidatiin fase di sviluppo è stato proprio Reithera, il vaccino made in Italy che proprio oggi ha annunciato i risultati, davvero incoraggianti, raggiunti nel corso della fase I di sperimentazione. La pattuglia dei candidaticontro il Covid-19 va infatti molto oltre quello deiche sono in fase III di sviluppo e si preparano ad essere valutati per la messa in commercio a livello mondiale. Attualmente, secondo i dati del ...