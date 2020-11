Enock e Selvaggia Roma, parla un testimone: “Si sono baciati” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il presunto flirt tra Enock e Selvaggia Roma, oggi insieme al Grande Fratello Vip, parla un testimone: “Si sono baciati”. Il bacio passionale tra Enock Barwuah e Selvaggia Roma c’è stato. A sostenerlo è un presunto testimone oculare della vicenda, che da giorni sta ‘scaldando’ il Grande Fratello Vip. I due nella casa hanno addirittura litigato: tutto per L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il presunto flirt tra, oggi insieme al Grande Fratello Vip,un: “Si. Il bacio passionale traBarwuah ec’è stato. A sostenerlo è un presuntooculare della vicenda, che da giorni sta ‘scaldando’ il Grande Fratello Vip. I due nella casa hanno addirittura litigato: tutto per L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

