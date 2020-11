Effetto coronavirus, EasyJet taglia gli aerei a Napoli Capodichino (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Da sette a quattro aerei. E’ il taglio deciso dal management di EasyJet all’aeroporto di Napoli Capodichino. Gli effetti della pandemia si fanno sentire e la compagnia low cost svizzera corre a ripari annunciando la riduzione di 9 unità della propria flotta su tre scali italiani: oltre a quello partenopeo anche Milano Malpensa e Venezia Marco Polo. Il management di EasyJet, nell’ottica di garantire la sostenibilità economica e finanziaria durante questo periodo di coronavirus, ha informato le organizzazioni sindacali, i dipendenti e i principali partner e fornitori di servizi nel mercato italiano della propria intenzione di avviare – nei tempi e nei modi previsti dalla legge e considerate le attuali restrizioni – un processo di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Da sette a quattro. E’ il taglio deciso dal management diall’aeroporto di. Gli effetti della pandemia si fanno sentire e la compagnia low cost svizzera corre a ripari annunciando la riduzione di 9 unità della propria flotta su tre scali italiani: oltre a quello partenopeo anche Milano Malpensa e Venezia Marco Polo. Il management di, nell’ottica di garantire la sostenibilità economica e finanziaria durante questo periodo di, ha informato le organizzazioni sindacali, i dipendenti e i principali partner e fornitori di servizi nel mercato italiano della propria intenzione di avviare – nei tempi e nei modi previsti dalla legge e considerate le attuali restrizioni – un processo di ...

