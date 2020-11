Dpcm Natale 2020 | vietati gli spostamenti tra Regioni | tutte le regole per seconde case | gite e cenoni

GianlucaVasto : Gli ultimi dpcm stanno funzionando, contiamo di arrivare a dicembre senza più zone rosse. A Natale l'attenzione dov… - Corriere : Impedire che durante le festività invernali si raggiunga il picco di spostamenti: questo è l’obiettivo che il gover… - VittorioSgarbi : “Giuseppi” pare abbia intenzione di fare un nuovo Dpcm nell’approssimarsi del Natale. Quindi l’ho chiamato per dirg… - Moonlightshad1 : Nel #dpcm del 3 dicembre Conte ci fa anche la lista della spesa e il menù di natale? Così ci risparmiamo la fatica. - worldcannanews1 : RT @speciale_news: #Dpcm . Governo in fumo. Un #Natale2020 senza cenoni, ma con la cannabis light -

Viola sulle piste di sci “Sarei cauta nel dire che le piste da sci si potranno aprire a gennaio: anche le discoteche sono state aperte quando i contagi erano diminuiti. La scien ...Potremo passare il Natale presso la nostra seconda casa, si essa in montagna o meno? In realtà non sembra essere ancora stata presa una decisione in merito, si attende che dal Governo arrivi qualche d ...