Cos’è l’ecocidio e perché in Francia sta per diventare un reato

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Un’azione globale basata sul diritto e mirata alla tutela dell’ambiente. È questa la proposta dell’eurodeputata francese Marie Toussaint (Verdi/ALE), che il 23 ottobre ha lanciato l’International parliamentary alliance for the recognition of ecocide: una rete di deputati da tutti i continenti che si batte per il riconoscimento delcome una fattispecie giuridica e che coinvolga la Corte penale internazionale, il tribunale chiamato a decidere su casi di genocidio, crimini di guerra e crimini contro l’umanità. Con ecocidio si intende una serie di atti che danneggiano ambiente ed ecosistemi, spesso in modo irreparabile. Considerata l’importanza degli ecosistemi naturali per la vita, una violazione in questo ambito viene assimilata alle violazioni dei diritti umani. Tuttavia, fino a oggi, è stato molto difficile inquadrare i reati ambientali nella definizione ...