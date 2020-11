Coronavirus in Umbria, la mappa al 25 novembre: tutti i dati comune per comune (Di mercoledì 25 novembre 2020) Otto decessi, 386 nuovi positivi e 638 guariti. Secondo il bollettino della Regione Umbria e della Protezione Civile, aggiornato alle 12.31 del 25 novembre, sono 9937 ( -260 rispetto al 24 novembre ) ... Leggi su perugiatoday (Di mercoledì 25 novembre 2020) Otto decessi, 386 nuovi positivi e 638 guariti. Secondo il bollettino della Regionee della Protezione Civile, aggiornato alle 12.31 del 25, sono 9937 ( -260 rispetto al 24) ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Umbria Coronavirus in Umbria, la mappa al 25 novembre: tutti i dati comune per comune PerugiaToday Sotto i 10 mila gli attualmente positivi al Coronavirus

Sono 386 i nuovi positivi, ma i 638 guariti fanno scendere a 9937 gli attualmente positivi; deciso calo dei positivi anche a Marsciano e a Todi ...

