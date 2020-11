Champions, facili vittorie per Bayern e Ajax. Atletico ancora stoppato dalla Lokomotiv Mosca. Tutti i risultati (Di giovedì 26 novembre 2020) Concluse le partite del quarto turno della fase a gironi di Champions League 2020-21, vittoria magica per l’Atalanta ad Anfield, crolla l’Inter a San Siro col Real e così svaniscono quasi del tutto le chance di qualificazione. Tutto semplice per Bayern Monaco e Ajax nelle loro gare casalinghe, ancora pari per l’Atletico Madrid contro la Lokomotiv Mosca. Ecco Tutti i risultati delle 21.00: Ajax-Midtjylland 3-1 Atl. Madrid-Lokomotiv Mosca 0-0 Bayern Monaco-Salisburgo 3-1Inter-Real Madrid 0-2 Marsiglia-Porto 0-2Liverpool-Atalanta 0-2 Foto: Twitter ufficiale Champions League L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 26 novembre 2020) Concluse le partite del quarto turno della fase a gironi diLeague 2020-21, vittoria magica per l’Atalanta ad Anfield, crolla l’Inter a San Siro col Real e così svaniscono quasi del tutto le chance di qualificazione. Tutto semplice perMonaco enelle loro gare casalinghe,pari per l’Madrid contro la. Eccodelle 21.00:-Midtjylland 3-1 Atl. Madrid-0-0Monaco-Salisburgo 3-1Inter-Real Madrid 0-2 Marsiglia-Porto 0-2Liverpool-Atalanta 0-2 Foto: Twitter ufficialeLeague L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

