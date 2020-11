Bologna, pub resta aperto in barba al Dpcm: 13 multe in un mese (Di mercoledì 25 novembre 2020) Bologna, 25 nov – Non è intenzionato a mollare Mattia, il proprietario di un pub bolognese, destinatario di ben tredici multe – un totale di seimila euro – per aver sfidato i limiti orari di chiusura imposti dall’ultimo Dpcm. Intervistato dalla trasmissione Fuori dal Coro, l’uomo ha dichiarato «Ci sembrava l’unica soluzione per poter andare avanti». Più che disobbedienza civile, appare come esasperazione e istinto di sopravvivenza dettati da una situazione che si rende via via sempre più insostenibile. Multati anche i clienti del pub Non si tratta di una mera sfida tanto per godere di un qualche briciolo di popolarità, o per fare i bastian contrari a tutti i costi, come ha modo di spiegare Mattia: «Qualcuno deve prendersi la responsabilità di quello che sta succedendo, e nessuno lo sta facendo». Ed in effetti, ormai la polizia – ben ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 25 novembre 2020), 25 nov – Non è intenzionato a mollare Mattia, il proprietario di un pub bolognese, destinatario di ben tredici– un totale di seimila euro – per aver sfidato i limiti orari di chiusura imposti dall’ultimo. Intervistato dalla trasmissione Fuori dal Coro, l’uomo ha dichiarato «Ci sembrava l’unica soluzione per poter andare avanti». Più che disobbedienza civile, appare come esasperazione e istinto di sopravvivenza dettati da una situazione che si rende via via sempre più insostenibile. Multati anche i clienti del pub Non si tratta di una mera sfida tanto per godere di un qualche briciolo di popolarità, o per fare i bastian contrari a tutti i costi, come ha modo di spiegare Mattia: «Qualcuno deve prendersi la responsabilità di quello che sta succedendo, e nessuno lo sta facendo». Ed in effetti, ormai la polizia – ben ...

ruisseau : RT @IlPrimatoN: Più che disobbedienza civile, appare come esasperazione e istinto di sopravvivenza dettati da una situazione che si rende v… - BobbiaOdille : RT @IlPrimatoN: Più che disobbedienza civile, appare come esasperazione e istinto di sopravvivenza dettati da una situazione che si rende v… - claudio_2022 : RT @IlPrimatoN: Più che disobbedienza civile, appare come esasperazione e istinto di sopravvivenza dettati da una situazione che si rende v… - IlPrimatoN : Più che disobbedienza civile, appare come esasperazione e istinto di sopravvivenza dettati da una situazione che si… - emilio05714955 : RT @VotersItalia: Ho visto a @fuoridalcorotv il Pub di #Bologna che resta #aperto nonostante i #dpcm. Fatelo anche Voi Cazzo! Personalmente… -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna pub Bologna, pub resta aperto in barba al Dpcm: 13 multe in un mese Il Primato Nazionale Bologna, pub sfida il Dpcm e resta aperto: 'Tredici multe in un mese'

Il gestore del locale: Unica soluzione per poter andare avanti . Nonostante le multe Mattia è ancora aperto e sempre più spesso la polizia fa irruzione nel suo pub per far rispettare le regole imposte ...

Una sfida senza cori e colori finisce in Rete

era una volta, e per fortuna c’è ancora, una favola chiamata derby. C’era una volta, invece, la caccia al biglietto. O la Fossa dei Leoni che, apparentemente tagliata fuori da quello che oggi sarebbe ...

Il gestore del locale: Unica soluzione per poter andare avanti . Nonostante le multe Mattia è ancora aperto e sempre più spesso la polizia fa irruzione nel suo pub per far rispettare le regole imposte ...era una volta, e per fortuna c’è ancora, una favola chiamata derby. C’era una volta, invece, la caccia al biglietto. O la Fossa dei Leoni che, apparentemente tagliata fuori da quello che oggi sarebbe ...