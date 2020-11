Anticipazioni Una Vita Trama Puntate dal 30 Novembre al 6 Dicembre 2020: Emilio e la Bugia a Cinta! (Di mercoledì 25 novembre 2020) Anticipazioni Una Vita Trama Puntate da lunedì 30 Novembre a domenica 6 Dicembre 2020: Emilio parte senza avvisare Cinta. Felipe disperato Anticipazioni Una Vita: Emilio parte segretamente senza mettere al corrente Cinta delle sue intenzioni! Felicia propone un accordo a Ledesma! Cesar Andrade, il presunto rapitore di Marcia, nega di essere un trafficante di essere umani. Felipe è distrutto e sembra aver ripreso la Vita dissoluta di una volta… Piani segreti, intrighi, disperazione, litigi, bugie… è quanto si evince dai nuovi appuntamenti della soap spagnola. Eccoci alle nuove Anticipazioni Una Vita, quelle inerenti la Trama delle ... Leggi su uominiedonnenews (Di mercoledì 25 novembre 2020)Unada lunedì 30a domenica 6parte senza avvisare Cinta. Felipe disperatoUnaparte segretamente senza mettere al corrente Cinta delle sue intenzioni! Felicia propone un accordo a Ledesma! Cesar Andrade, il presunto rapitore di Marcia, nega di essere un trafficante di essere umani. Felipe è distrutto e sembra aver ripreso ladissoluta di una volta… Piani segreti, intrighi, disperazione, litigi, bugie… è quanto si evince dai nuovi appuntamenti della soap spagnola. Eccoci alle nuoveUna, quelle inerenti ladelle ...

XFactor_Italia : Domani il nostro studio si accenderà con un’orchestra di musiciste donne in segna dell’empowerment femminile ?? Una… - ljpismyheroo : RT @XFactor_Italia: Domani il nostro studio si accenderà con un’orchestra di musiciste donne in segna dell’empowerment femminile ?? Una manc… - martaghezzi13 : RT @XFactor_Italia: Domani il nostro studio si accenderà con un’orchestra di musiciste donne in segna dell’empowerment femminile ?? Una manc… - GFucci58 : RT @XFactor_Italia: Domani il nostro studio si accenderà con un’orchestra di musiciste donne in segna dell’empowerment femminile ?? Una manc… - __m_r_s___ : RT @XFactor_Italia: Domani il nostro studio si accenderà con un’orchestra di musiciste donne in segna dell’empowerment femminile ?? Una manc… -