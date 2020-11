25 Novembre, Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne (Di mercoledì 25 novembre 2020) Dalla Nigeria al Brasile, dall’Italia all’India, nessun Paese è sfuggito alla pandemia Covid-19. Stesso discorso per l’esplosione della Violenza contro le Donne, che quest’anno hanno dato una risonanza speciale alla Giornata Internazionale per l’eliminazione della Violenza. Secondo un rapporto dell’Onu “Global Study on Homicide 2019”, si consuma un atto di Violenza ogni 10 minuti per un totale di circa 140 al giorno. Ogni 25 Novembre è la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne. In questo periodo di pandemia , stiamo assistendo allo scoppio di questa Violenza in tutto il mondo. La crisi sanitaria ha messo in luce ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 25 novembre 2020) Dalla Nigeria al Brasile, dall’Italia all’India, nessun Paese è sfuggito alla pandemia Covid-19. Stesso discorso per l’esplosione dellale, che quest’anno hanno dato una risonanza speciale allaper l’eliminazione della. Secondo un rapporto dell’Onu “Global Study on Homicide 2019”, si consuma un atto diogni 10 minuti per un totale di circa 140 al giorno. Ogni 25è lala. In questo periodo di pandemia , stiamo assistendo allo scoppio di questain tutto il mondo. La crisi sanitaria ha messo in luce ...

ItalyMFA : Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne #25novembre ?? La #Farnesina aderisce alla campagna… - Palazzo_Chigi : Mercoledì 25 novembre, per la #GiornataControLaViolenzaSulleDonne, il Presidente @GiuseppeConteIT e la Ministra… - SkyTG24 : 25 novembre, Giornata contro la violenza sulle donne. Più casi in tempi di lockdown - missofsilence : RT @nnewangelh: 25 novembre: Giornata contro la violenza sulle donne. (leggete fino alla fine per favore) - 2shots_of_v0dka : RT @nnewangelh: 25 novembre: Giornata contro la violenza sulle donne. (leggete fino alla fine per favore) -