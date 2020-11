Uomini e Donne oggi 24 novembre: le anticipazioni del Trono Over e del Trono Classico (Di martedì 24 novembre 2020) Cosa succede oggi a Uomini e Donne? La domanda si ripete ogni giorno perché ogni giorno la trasmissione di Maria De Filippi riesce ad appassionare i telespettatori. Storie e vite si intrecciano nei parterre condivisi di Trono Over e Trono Classico, sorretti da un unico scopo: trovare l’anima gemella. Compito mica da poco, ma Uomini e Donne nel corso degli anni è riuscito a creare coppie solide che ancora resistono al tempo. Per questo anche i nuovi protagonisti sognano una storia d’amore. Secondo le anticipazioni del Vicolo delle news nella puntata di Uomini e Donne di oggi martedì 24 novembre il protagonista dovrebbe ... Leggi su italiasera (Di martedì 24 novembre 2020) Cosa succede? La domanda si ripete ogni giorno perché ogni giorno la trasmissione di Maria De Filippi riesce ad appassionare i telespettatori. Storie e vite si intrecciano nei parterre condivisi di, sorretti da un unico scopo: trovare l’anima gemella. Compito mica da poco, manel corso degli anni è riuscito a creare coppie solide che ancora resistono al tempo. Per questo anche i nuovi protagonisti sognano una storia d’amore. Secondo ledel Vicolo delle news nella puntata didimartedì 24il protagonista dovrebbe ...

