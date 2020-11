Tutti i calciatori di Serie A positivi al Coronavirus (Di martedì 24 novembre 2020) L'emergenza Coronavirus colpisce forte la Serie A e preoccupa perché il calendario, molto compresso, non lascia grande spazio ai recuperi. Ecco la fotografia, aggiornata quotidianamente, della situazione dei contagiati dal Covid-19 squadra per squadra. Per omogeneità si prendono in considerazione solo i tesserati calciatori e non gli altri componenti del gruppo squadra e degli staff: ATALANTA (1) Ruslan Malinovsyi BENEVENTO (1) Bryan Dabo CAGLIARI (1) Diego Godin INTER (3) Daniele Padelli, Marcelo Brozovic e Alksandar Kolarov LAZIO (1) Sergej Milinkovic Savic NAPOLI (2) Elseid Hysaj e Amir Rrahmani ROMA (4) Pietro Boer, Davide Santon, Federico Fazio e Marash Kumbulla TORINO (4) I nominativi dei giocatori risultati positivi al Covid-19 di rientro dalla sosta nazionali, prima della trasferta a San Siro contro l'Inter, ... Leggi su panorama (Di martedì 24 novembre 2020) L'emergenzacolpisce forte laA e preoccupa perché il calendario, molto compresso, non lascia grande spazio ai recuperi. Ecco la fotografia, aggiornata quotidianamente, della situazione dei contagiati dal Covid-19 squadra per squadra. Per omogeneità si prendono in considerazione solo i tesseratie non gli altri componenti del gruppo squadra e degli staff: ATALANTA (1) Ruslan Malinovsyi BENEVENTO (1) Bryan Dabo CAGLIARI (1) Diego Godin INTER (3) Daniele Padelli, Marcelo Brozovic e Alksandar Kolarov LAZIO (1) Sergej Milinkovic Savic NAPOLI (2) Elseid Hysaj e Amir Rrahmani ROMA (4) Pietro Boer, Davide Santon, Federico Fazio e Marash Kumbulla TORINO (4) I nominativi dei giocatori risultatial Covid-19 di rientro dalla sosta nazionali, prima della trasferta a San Siro contro l'Inter, ...

