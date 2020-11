Sonia Bruganelli difende una gieffina | “Ecco dove si sbaglia”

Leggi su youmovies

(Di martedì 24 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha detto la sua su questa edizione del Grande Fratello Vip. Le sue parole non sono certo passate inosservate.è senza alcun dubbio una delle donne su cui le luci dei riflettori e della ribalta non si spengono mai. Le critiche per lei non sono mai mancate, ma lei ha sempre