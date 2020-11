Prove Invalsi 2021, confermate nonostante la didattica a distanza: valuteranno anche gli effetti del pandemia sull’insegnamento (Di martedì 24 novembre 2020) La pandemia non ferma l’Invalsi. anche quest’anno, nonostante la didattica a distanza alle superiori e nelle classi seconde e terze della secondaria di primo grado nelle zone “rosse”, le Prove si faranno. Parola della presidente Anna Maria Ajello e di Roberto Ricci, il “regista” dei famosi test. Il 23 novembre i due hanno presentato un progetto che offre alle scuole la possibilità di valutare le “perdite” dovute alla chiusura delle classi nella scorsa primavera. Nulla di obbligatorio, ma una proposta utile a maestri e professori per testare i ragazzi. “Invalsi – ha spiegato la presidente – conducendo sistematiche Prove censuarie, rivolte a tutti gli studenti dei gradi scolari in cui sono proposte, dispone di una mole enorme di dati, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 24 novembre 2020) Lanon ferma l’quest’anno,laalle superiori e nelle classi seconde e terze della secondaria di primo grado nelle zone “rosse”, lesi faranno. Parola della presidente Anna Maria Ajello e di Roberto Ricci, il “regista” dei famosi test. Il 23 novembre i due hanno presentato un progetto che offre alle scuole la possibilità di valutare le “perdite” dovute alla chiusura delle classi nella scorsa primavera. Nulla di obbligatorio, ma una proposta utile a maestri e professori per testare i ragazzi. “– ha spiegato la presidente – conducendo sistematichecensuarie, rivolte a tutti gli studenti dei gradi scolari in cui sono proposte, dispone di una mole enorme di dati, ...

Noi diversamente giovani ragioniamo ancora con le lire, per cui 209 miliardi di euro di Recovery fund equivalgono a circa 400 mila miliardi del vecchio conio. In verità, quasi la metà della somma vien ...

Il presidente Anna Maria Ajello e il responsabile dell’area prove nazionali, Roberto Ricci, hanno presentato l'area informativa dell'Invalsi dedicata ai docenti per la somministrazione di test diagnos ...

