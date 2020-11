Meteo verso nuova ondata di maltempo con rischio fenomeni violenti (Di martedì 24 novembre 2020) Siamo reduci dal violento maltempo sul Sud Italia, con ultimi strascichi d’instabilità che si stanno attardando sulle aree ioniche. Gran parte della Penisola è però di nuovo protetta da un vigoroso campo di alta pressione. Questa parentesi di Meteo stabile si affermerà presto anche sul Meridione, ma non avrà lunga durata. Un cambiamento significativo si manifesterà nell’ultima parte della settimana, con l’anticiclone che mostrerà un progressivo cedimento a partire da ovest. Ogni dettaglio è ancora prematuro, ma il guasto Meteo dovrebbe scaturire dall’avanzata di una perturbazione atlantica collegata all’approfondimento di un vortice di bassa pressione tra la Spagna ed il Mediterraneo Occidentale, in movimento verso lo Stivale. Evoluzione attesa attorno venerdì, con le prime piogge intenseGià nella giornata di ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 24 novembre 2020) Siamo reduci dal violentosul Sud Italia, con ultimi strascichi d’instabilità che si stanno attardando sulle aree ioniche. Gran parte della Penisola è però di nuovo protetta da un vigoroso campo di alta pressione. Questa parentesi distabile si affermerà presto anche sul Meridione, ma non avrà lunga durata. Un cambiamento significativo si manifesterà nell’ultima parte della settimana, con l’anticiclone che mostrerà un progressivo cedimento a partire da ovest. Ogni dettaglio è ancora prematuro, ma il guastodovrebbe scaturire dall’avanzata di una perturbazione atlantica collegata all’approfondimento di un vortice di bassa pressione tra la Spagna ed il Mediterraneo Occidentale, in movimentolo Stivale. Evoluzione attesa attorno venerdì, con le prime piogge intenseGià nella giornata di ...

