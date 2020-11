M5s, su Rousseau spunta il tasto ‘mi fido’ per votare attivisti e parlamentari. Sabatini: “Renderà visibile chi si impegna per il Movimento” (Di martedì 24 novembre 2020) Tre le novità presentate dall’Associazione Rousseau c’è una nuova funzione che tutti gli attivisti iscritti alla piattaforma on-line potranno utilizzare: il tasto ‘mi fido’. A spiegarla Cristian Laurini, responsabile tecnico Level Up Rousseau ed Enrica Sabatini, socia dell’Associazione Rousseau. Si tratta “di distinguere tra i semplici iscritti al Movimento 5 stelle da coloro che sono considerati veri attivisti e che negli anni si sono spesi per il Movimento”, spiega Laurini. “Ognuno di noi da oggi potrà decidere di rendere pubblica la propria fiducia verso determinate persone e si potrà dire ‘per me quella persona risponde ai principi del M5s'”. Sabatini aggiunge: “Mettere i ‘mi fido’ renderà ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 24 novembre 2020) Tre le novità presentate dall’Associazionec’è una nuova funzione che tutti gliiscritti alla piattaforma on-line potranno utilizzare: il‘mi. A spiegarla Cristian Laurini, responsabile tecnico Level Uped Enrica, socia dell’Associazione. Si tratta “di distinguere tra i semplici iscritti al Movimento 5 stelle da coloro che sono considerati verie che negli anni si sono spesi per il, spiega Laurini. “Ognuno di noi da oggi potrà decidere di rendere pubblica la propria fiducia verso determinate persone e si potrà dire ‘per me quella persona risponde ai principi del M5s'”.aggiunge: “Mettere i ‘mirenderà ...

