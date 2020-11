Juve, la coppia Morata-Ronaldo è la certezza di Pirlo (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il bello e il brutto della Juventus vista contro il Ferencvaros sono tutti nel partner di Cristiano Ronaldo: Alvaro Morata è il migliore in campo, Paulo Dybala il peggiore. E se per l'argentino ci ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il bello e il brutto dellantus vista contro il Ferencvaros sono tutti nel partner di Cristiano: Alvaroè il migliore in campo, Paulo Dybala il peggiore. E se per l'argentino ci ...

Dei 25 gol fin qui realizzati dalla #Juve, 16 portano la firma della coppia Ronaldo-Morata.