Gomorra 5: Salvatore Esposito e Marco D’Amore salutano i fan dal set (VIDEO) (Di martedì 24 novembre 2020) Gomorra 5: Salvatore Esposito e Marco D’Amore (alias Genny Savastano e Ciro l’Immortale) salutano i fan della serie con un VIDEO sui social. I fan attendono con grande curiosità Gomorra 5, l’ultima stagione della celeberrima serie tv targata Cattleya e Sky (che salvo sorprese dovrebbe andare in onda nel corso del 2021 su Sky Atlantic). I registi dei dieci episodi di Gomorra 5 saranno Claudio Cupellini e Marco D’Amore (i quali dirigeranno rispettivamente i primi e gli ultimi cinque episodi). In queste ultime settimane il set è approdato a Napoli, dove sono previste (salvo sorprese legate al Covid 19) riprese tra Scampia, Ponticelli, il Centro storico, il Lungomare e il Centro ... Leggi su 2anews (Di martedì 24 novembre 2020)5:(alias Genny Savastano e Ciro l’Immortale)i fan della serie con unsui social. I fan attendono con grande curiosità5, l’ultima stagione della celeberrima serie tv targata Cattleya e Sky (che salvo sorprese dovrebbe andare in onda nel corso del 2021 su Sky Atlantic). I registi dei dieci episodi di5 saranno Claudio Cupellini e(i quali dirigeranno rispettivamente i primi e gli ultimi cinque episodi). In queste ultime settimane il set è approdato a Napoli, dove sono previste (salvo sorprese legate al Covid 19) riprese tra Scampia, Ponticelli, il Centro storico, il Lungomare e il Centro ...

redazionerumors : ??? Dopo l'incredibile successo ottenuto con il ruolo di #GennySavastano in #Gomorra, @SalvioEspo è pronto a volare… - sfiorata82 : RT @comingsoonit: Il cast di #Gomorra5 è tornato a casa! In occasione dell'inizio delle riprese dell'ultima stagione a Napoli, gli interpr… - comingsoonit : Il cast di #Gomorra5 è tornato a casa! In occasione dell'inizio delle riprese dell'ultima stagione a Napoli, gli i… - PaoloBMb70 : RT @SkyTG24: Gomorra 5, riprese iniziate: Salvatore Esposito e Marco D'Amore in un video dal set - Flo_Alpi : RT @SkyTG24: Gomorra 5, riprese iniziate: Salvatore Esposito e Marco D'Amore in un video dal set -