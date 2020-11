Femminicidi | storie di bambini | genitori | fratelli delle vittime

(Di martedì 24 novembre 2020) «Non so come facciano le mamme a vivere quando le figlie tardano a tornare». Le parole di Letizia Marcantonio tolgono il sonno. Sua figlia Rossana è stata uccisa a 19 anni dal fidanzato (tornato poi in libertà dopo dodici anni). Una sera le ha teso una trappola e l’ha soffocata. Quella di Letizia è unadodici violenteche Stefania Prandi racconta nel libro Le conseguenze. Ie lo sguardo di chi resta (edizioni Settenove). Èmadri, dei padri,sorelle, deie dei figlidio che lei scrive. Prandi entra nel loro dolore e, senza esibirlo, gli restituisce spazio e dignità; riporta a galla la fatica di cresceree bambine senza più madri, lo sforzo ...

In occasione della Giornata internazionale, Rai Radio1 rilancia la campagna “No women no panel – Senza donne non se ne parla”, in collaborazione con la Rappresentanza della Commissione Europea in Ital ...Il Coordinamento Nazionale dei Docenti della disciplina dei Diritti Umani in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne intende riflettere ...