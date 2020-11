Coronavirus, tutte le news. Speranza rinnova misure per Basilicata, Liguria e Umbria. LIVE (Di martedì 24 novembre 2020) Il Ministro della Salute ha firmato una nuova ordinanza con cui si rinnovano le misure restrittive relative alla Provincia autonoma di Bolzano e alle Regioni Basilicata, Liguria e Umbria. L'ordinanza è valida fino al 3 dicembre 2020, ferma restando la possibilità di nuova classificazione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020. Per la prima volta dall'inizio della seconda ondata, calano i contagi: 9.098 in meno rispetto a domenica Leggi su tg24.sky (Di martedì 24 novembre 2020) Il Ministro della Salute ha firmato una nuova ordinanza con cui sino lerestrittive relative alla Provincia autonoma di Bolzano e alle Regioni. L'ordinanza è valida fino al 3 dicembre 2020, ferma restando la possibilità di nuova classificazione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020. Per la prima volta dall'inizio della seconda ondata, calano i contagi: 9.098 in meno rispetto a domenica

frafacchinetti : Per tutti i negazionisti, questa è la storia di Pierpaolo Fasano: un trentenne con cui ho lavorato diversi anni. È… - teleischia : CORONAVIRUS. GUALTIERI: “RINVIO TASSE PER TUTTE LE IMPRESE CON PERDITE” - farmavalcomino : Per tutte le persone in isolamento domiciliare e per tutte le persone che le assistono o che vivono insieme a loro… - Il_Notturno : #24novembre Prossimamente in tutte le sale dei #covid hospital! #cinepanettoni #nonèandatotuttobene #coronavirus… - in_ge_san : RT @ospniguarda: #OspedaleInSicurezza Nei reparti dedicati all'assistenza dei pazienti con COVID-19 non sono consentite le visite. Negli a… -