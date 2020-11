Calcio femminile, sorteggio Champions League 2020-2021: la Juventus pesca le campionesse in carica del Lione, Fiorentina-Slavia Praga (Di martedì 24 novembre 2020) Oggi, nella nota cornice di Nyon (Svizzera), è andato in scena il sorteggio dei sedicesimi di finale della Champions League 2020-2021 di Calcio femminile: 32 squadre ai nastri di partenza, di cui 22 qualificate direttamente ai sedicesimi e 10 vincitrici del secondo turno di qualificazione. Come è consuetudine, le compagini sono state divise in due fasce in base al coefficiente UEFA dei club. Da regolamento, nei sedicesimi e negli ottavi di finale non vi possono essere accoppiamenti tra formazioni dello stesso Paese. TESTE DI SERIE Olympique Lione (143,020) (DT) Wolfsburg (111,595) Paris SG (96,020) Barcellona (99,645) Bayern Monaco (76,595) Manchester City (69,480) Slavia Praga (65,365) Chelsea (63,480) Rosengård ... Leggi su oasport (Di martedì 24 novembre 2020) Oggi, nella nota cornice di Nyon (Svizzera), è andato in scena ildei sedicesimi di finale delladi: 32 squadre ai nastri di partenza, di cui 22 qualificate direttamente ai sedicesimi e 10 vincitrici del secondo turno di qualificazione. Come è consuetudine, le compagini sono state divise in due fasce in base al coefficiente UEFA dei club. Da regolamento, nei sedicesimi e negli ottavi di finale non vi possono essere accoppiamenti tra formazioni dello stesso Paese. TESTE DI SERIE Olympique(143,020) (DT) Wolfsburg (111,595) Paris SG (96,020) Barcellona (99,645) Bayern Monaco (76,595) Manchester City (69,480)(65,365) Chelsea (63,480) Rosengård ...

