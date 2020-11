Alan Friedman insulta Trump | “Le scimmie hanno un intelletto superiore” Video

(Di martedì 24 novembre 2020) Roma, 24 nov – “Ho scritto cheha l’di uno scimpanzé ma mi è sembrato un insulto allo scimpanzé. Leunsuperiore a quello di. Non volevo offendere gli scimpanzé perché sono una specie che dobbiamo ammirare”. E’ quanto dichiarato daa L’aria che tira, trasmissione condotta da Myrta Merlino su La7. Non è la prima volta che il giornalista americano si scaglia contro il presidente Usa, con toni e soprattutto termini decisamente fuori luogo. Stamani, prima di essere interpellato su La7, aveva cinguettato su Twitter: “Negli ultimi anni abbiamo convissuto con un presidente americano che aveva l’intelligenza di uno scimpanzé e l’etica di John Gotti”. Quest’ultimo, per chi ...

Bobbio65M : RT @doluccia16: Alan Friedman: 'Se dovesse esserci una terza ondata a gennaio, febbraio, perché la gente è stata irresponsabile a Natale, e… - Nicola_Leone_BI : RT @IlPrimatoN: Friedman offende così il presidente degli Stati Uniti - SamaRosa70 : RT @doluccia16: Alan Friedman: 'Se dovesse esserci una terza ondata a gennaio, febbraio, perché la gente è stata irresponsabile a Natale, e… - amalialena : RT @doluccia16: Alan Friedman: 'Se dovesse esserci una terza ondata a gennaio, febbraio, perché la gente è stata irresponsabile a Natale, e… - aldo_rovi : RT @doluccia16: Alan Friedman: 'Se dovesse esserci una terza ondata a gennaio, febbraio, perché la gente è stata irresponsabile a Natale, e… -

Ultime Notizie dalla rete : Alan Friedman

La7

Alan Friedman, video L’Aria che Tira: “Trump è uno scimpanzè con l’etica mafiosa, chiedo scusa però alle scimmie perchè sono più intelligenti” «For the past few years we have been living with an ...Le vergogne di Alan Friedman contro Donald Trump sono infinite. Già, perché il controverso presidente degli Stati Uniti si ...