Wenger: “Il calcio mi piace ancora molto, mi rilassa vedere gli allenatori soffrire” (Di lunedì 23 novembre 2020) L’ex allenatore Arsene Wenger ha concesso un’intervista alla BBC, parlando della sua vita dopo aver deciso di dire addio al calcio, seppur non ancora definitivamente. “Quando vedo un allenatore soffrire mi rilasso e penso ‘E’ il tuo turno amico’ – ha affermato il tecnico francese – Il calcio lo guardo ancora molto piacevolmente. Diversamente dal teatro, dove inizia e finisce senza colpi di scena, è imprevedibile e può succedere di tutto. Guardare le partite da lontano, inoltre, è più facile per me“. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 23 novembre 2020) L’ex allenatore Arseneha concesso un’intervista alla BBC, parlando della sua vita dopo aver deciso di dire addio al, seppur nondefinitivamente. “Quando vedo un allenatore soffrire mi rilasso e penso ‘E’ il tuo turno amico’ – ha affermato il tecnico francese – Illo guardovolmente. Diversamente dal teatro, dove inizia e finisce senza colpi di scena, è imprevedibile e può succedere di tutto. Guardare le partite da lontano, inoltre, è più facile per me“. SportFace.

