(Di lunedì 23 novembre 2020) L’11 marzo 2020, l’ Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato ufficialmente che l’infezione da Coronavirus è una pandemia globale, perché come spiega il sito di divulgazione scientifica sciencecue.it, si può parlare di pandemia, dopo aver appurato che in ogni parte del globo terrestre si sono verificati contagi. Questa premessa è importante perché se vogliamo

Agenzia_Ansa : L'impatto del #vaccino contro il #covid sarà significativo già in estate e si tornerà alla vita normale il prossimo… - teresacapitanio : RT @HuffPostItalia: Galli: 'Ho 69 anni, sono un operatore sanitario e sto ancora aspettando il vaccino antinfluenzale: uno scandalo' (VIDEO… - periodicodaily : Vaccino: Uno sguardo fuori dal “proprio orticello” #vaccino - C3vLocke : @g_damuri @MarcoCantamessa @checovenier @gianlucac1 @ThManfredi @CrossWordsCW ma infatti. se poi uno scienziato si… - Happy4Trigger : @AndreC198 @_RomamoR Eh ma cazzo uno ha delle responsabilità. Il vaccino va fatto (secondo me obbligatoriamente) e… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Uno

La virologa che ha isolato il Sars-CoV-2 presso l'istituto Spallanzani di Roma pensa che il virus possa comportarsi come quello dell'influenza, rimanendo con noi ancora per molto tempo ...Ad accoglierle saranno gli Hub di Padova, Verona, Vicenza, Treviso e Mestre, in quanto dotati dei frigoriferi tarati per scendere fino a -80 gradi ...