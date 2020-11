"Un pugno in faccia". Samantha De Grenet, il dramma della malattia: "Perché avevo paura per mio figlio" (Di lunedì 23 novembre 2020) Una lunga intervista, quella concessa da Samantha De Grenet a Domenica Live, il programma di Barbara D'Urso in onda su Canale 5 domenica 22 novembre. La De Grenet si racconta, in occasione dei suoi 50 anni, e rivela anche di aver superato un tumore al seno: "Due anni fa ho sentito una specie di sassolino al seno. Quell'anno non avevo fatto il consueto controllo di screening per un altro problema. Per sicurezza sono andata a fare una visita, ma ero tranquillissima e ho avuto questa notizia. Per me è stato come un pugno in faccia", ricorda. Grazie soprattutto alla sua famiglia, la showgirl è riuscita a superare la malattia: "avevo paura di lasciare da solo mio figlio, ma quando l'ho rivisto quando mi sono operata è stato ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) Una lunga intervista, quella concessa daDea Domenica Live, il programma di Barbara D'Urso in onda su Canale 5 domenica 22 novembre. La Desi racconta, in occasione dei suoi 50 anni, e rivela anche di aver superato un tumore al seno: "Due anni fa ho sentito una specie di sassolino al seno. Quell'anno nonfatto il consueto controllo di screening per un altro problema. Per sicurezza sono andata a fare una visita, ma ero tranquillissima e ho avuto questa notizia. Per me è stato come unin", ricorda. Grazie soprattutto alla sua famiglia, la showgirl è riuscita a superare la: "di lasciare da solo mio, ma quando l'ho rivisto quando mi sono operata è stato ...

