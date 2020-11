CorriereQ : Sparatoria in quartiere popolare di Foggia, un ferito - LaGazzettaWeb : Sparatoria in un quartiere popolare di Foggia: un ferito -

(ANSA) – FOGGIA, 23 NOV – Un 50enne foggiano, già noto alle forze dell’ordine, è stato ferito in maniera non grave con un colpo di pistola alla gamba durante un litigio con un altro uomo. L’episodio è ...FOGGIA - Un 50enne foggiano, già noto alle forze dell’ordine, è stato ferito in maniera non grave con un colpo di pistola alla gamba durante un litigio con un altro uomo. L’episodio è accaduto verso s ...