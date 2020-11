Sicurezza sullo smartphone: i migliori consigli da seguire (Di lunedì 23 novembre 2020) (Milano, 23 novembre 2020) - Milano, 23/11/2020 - Navigare online: ormai, un numero sempre più alto di utenti lo fa direttamente dal proprio smartphone, evitando di usare il computer. Rispetto a qualche anno fa, adesso le abitudini sono cambiate completamente e i dispositivi mobili rappresentano lo strumento più adatto e comodo per navigare. Un esempio perfetto di tale evoluzione digitale è rappresentato dal sorpasso degli utenti che puntano e scommettono online, che è stato registrato nel 2019. In poche parole, ci sono ormai più utenti che puntano da smartphone o tablet piuttosto che quelli che lo fanno da pc. Un simile cambiamento è stato reso possibile anche dal fatto che, ormai, le varie piattaforme d'azzardo online mettono a disposizione un accesso sempre più ottimizzato anche da mobile, con un'esperienza di gioco praticamente parificata rispetto ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) (Milano, 23 novembre 2020) - Milano, 23/11/2020 - Navigare online: ormai, un numero sempre più alto di utenti lo fa direttamente dal proprio, evitando di usare il computer. Rispetto a qualche anno fa, adesso le abitudini sono cambiate completamente e i dispositivi mobili rappresentano lo strumento più adatto e comodo per navigare. Un esempio perfetto di tale evoluzione digitale è rappresentato dal sorpasso degli utenti che puntano e scommettono online, che è stato registrato nel 2019. In poche parole, ci sono ormai più utenti che puntano dao tablet piuttosto che quelli che lo fanno da pc. Un simile cambiamento è stato reso possibile anche dal fatto che, ormai, le varie piattaforme d'azzardo online mettono a disposizione un accesso sempre più ottimizzato anche da mobile, con un'esperienza di gioco praticamente parificata rispetto ...

noncisiamo2 : @GiuseppeConteIT Breve recap su ciò che è fondamentale : poter lavorare e farlo in sicurezza, avere uno stato di sa… - SusyMely1 : Ci sono un sacco di guardie del corpo e sicurezza, riesco ad entrare,. Le stanze sono buie, c è un letto disfatto e… - AlexAtipup : @LucaBizzarri Problemi di comprensione? Ha messo in dubbio la modalità di sviluppo del vaccino ipotizzando problemi… - Fm765021577 : Inutile che ci giriamo intorno, Valeri ha condizionato la partita. L’ammonizione di Bakayoko è qualcosa di folle, l… - Piamola_A_Ride : @battaglia_persa @ReteArancione @EnricoStefano @Paolo__Ferrara @Antincivili ...pure il lampione sullo sfondo con ta… -

Ultime Notizie dalla rete : Sicurezza sullo Sicurezza sullo smartphone: i migliori consigli da seguire Yahoo Finanza Sicurezza sullo smartphone: i migliori consigli da seguire

(Milano, 23 novembre 2020) - Milano, 23/11/2020 - Navigare online: ormai, un numero sempre più alto di utenti lo fa direttamente dal proprio ...

Regioni al governo: «Stop allo sci? Si rischia danno irreversibile all'economia della montagna»

Le regioni alpine chiedono di poter riaprire, in sicurezza, gli impianti di risalita per salvare la stagione turistica ...

(Milano, 23 novembre 2020) - Milano, 23/11/2020 - Navigare online: ormai, un numero sempre più alto di utenti lo fa direttamente dal proprio ...Le regioni alpine chiedono di poter riaprire, in sicurezza, gli impianti di risalita per salvare la stagione turistica ...