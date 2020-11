Reja | «Ibrahimovic è più completo di Ronaldo Inter? Manca cattiveria»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 23 novembre 2020) Edoardo, ct dell’Albania, ha parlato ai microfoni di Radio Anch’Io Sport: queste le sue parole sul nostro campionato Edoardo, ct dell’Albania, ha parlato ai microfoni di Radio Anch’io Sport: queste le sue parole sul nostro campionato. MILAN – «Quello che sta facendo da quanto sono arrivati Pioli e Ibra è molto importante. L’allenatore ha creato una squadra forte, Rebic, Calhanoglu, Castillejo, Kessie e Bennacer sono cresciuti tanto. I rossoneri stanno facendo vedere un grande calcio, hanno rabbia e credo che la rosa sia all’altezza e adeguata per arrivare fino in fondo alla stagione. Poi è chiaro, se a gennaio ci saranno occasioni il Milan non si tirerà indietro, ma penso che sia già competitiva per lottare per la Champions». NAPOLI – «Ha perso in casa contro Sassuolo e Milan, due battute d’arresto. Rispetto agli altri anni De Laurentiis non ...