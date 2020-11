PS5 batte tutti i record? Potrebbe essere il più grande lancio di sempre per una console (Di lunedì 23 novembre 2020) PS5 è finalmente disponibile a livello globale dalla scorsa settimana e, a quanto pare, il lancio della next-gen di Sony Potrebbe essere il più grande di sempre per una console. Ad affermarlo è Christopher Dring, autore per GamesIndustry, MCV, The Guardian e Head of Games B2B presso ReedPop. Dring, in risposta a un utente Twitter, ha affermato di essere a conoscenza dei numeri di PS5 in alcuni mercati e sarebbero molto più grandi di quelli di PS4. Allo stesso tempo anche Xbox Series X/S stanno andando molto bene e hanno già superato il lancio di Xbox One del 2013. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 23 novembre 2020) PS5 è finalmente disponibile a livello globale dalla scorsa settimana e, a quanto pare, ildella next-gen di Sonyil piùdiper una. Ad affermarlo è Christopher Dring, autore per GamesIndustry, MCV, The Guardian e Head of Games B2B presso ReedPop. Dring, in risposta a un utente Twitter, ha affermato dia conoscenza dei numeri di PS5 in alcuni mercati e sarebbero molto più grandi di quelli di PS4. Allo stesso tempo anche Xbox Series X/S stanno andando molto bene e hanno già superato ildi Xbox One del 2013. Leggi altro...

AlessandroStech : Console #ps5 ordinata e pagata su #unieuro a settembre e ancora nessun aggiornamento... Poi non lamentatevi se amaz… - _fpersico : Consegna PS5 rimandata prima ad oggi, ora al 23! Batte, forte, sempre...in ritardo @UnieuroNews - albertocarrone : Batte. Forte. Sempre. Sto cazzo di cuore e non mi fa proseguire #ps5 #unieuro @UnieuroNews - IvoPres23 : RT @PlayStationBit: Secondo la stampa, il remake firmato @bluepointgames supera tutti i #DarkSouls come voto #PS5 #PlayStation #Metacritic… - PlayStationBit : Secondo la stampa, il remake firmato @bluepointgames supera tutti i #DarkSouls come voto #PS5 #PlayStation… -