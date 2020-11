Monitoraggio delle microplastiche dei fiumi Arrone | Zambra e Mignone

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 23 novembre 2020) Iniziativa promossa da Contratto di fiume, Enea, Campus biomedico ed Università di Roma La Sapienzacino – Iraccolgono, trasportano e distribuiscono enormi quantità di plastiche in mare: è questa l’emergenza dei nostri tempi, tematica con la quale tutte le comunità si stanno confrontando, lasciando emergere le grandi contraddizioni nell’uso del prezioso materiale presente in ogni nostro gesto quotidiano. “Non è la plastica il vero problema ma l’utilizzo superficiale, errato, distratto, che noi facciamo di essa e, soprattutto, la cattiva gestione dei rifiuti solidi urbani.” “Un materiale così prezioso da cambiare le nostre vite merita un’attenzione diversa e un riciclo multiplo, non è possibile concepire un fine vita così irresponsabile, non è possibile concepire l’idea di USA E GETTA, che in natura non trova nessuna ...