M5S verso una governance collegiale Ecco il documento di sintesi su organizzazione | regole e principi Andrà al voto su Rousseau

(Di lunedì 23 novembre 2020) “Gli Stati Generali hanno rappresentato l’inizio di un percorso fatto di partecipazione ed entusiasmo che ha raccolto idee e proposte. I contributi che hanno consentito di tracciare la parte tematica, come già reso noto, verranno ulteriormente arricchiti grazie al supporto e al coordinamento del Team del Futuro e al coinvolgimento del maggior numero possibile di iscritti al MoVimento. Il percorso tematico dell’Agenda per il Paese ripartirà nelle prossime settimane”. E’ quanto scrive sul Blog delle stelle il capo politico del Movimento, Vito Crimi, presentando ildi(disponibile qui) relativo all’, lee idel Movimento. “Un MoVimento – prosegue l’esponente pentastellato – che in questi anni è cresciuto, ha realizzato tanti degli obiettivi per il Paese ...