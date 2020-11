Lazio | Inzaghi | “Gara dispendiosa a Crotone ma contro lo Zenit serve prova di carattere”

(Di lunedì 23 novembre 2020) Il tecnico dellaSimonein conferenza stampa ha presentato la sfida di Champions League all'Olimpicolo: "La gara di domani sarà molto importante. Uno dei nostri obiettivi è passare il girone di Champions: le prime tre partite sono andate bene, domani sfideremo un avversario di qualità, serviràdi carattere. Dovremo recuperare energie perché siamo reduci da una partita molto. Siamo abituati a non essere i favoriti. Siamo cresciuti costantemente portando a casa trofei importanti, ora abbiamo avuto delle difficoltà a causa del calendario e delle defezioni. Spero di recuperare tutti gli effettivi della rosa. Sto aspettando delle risposte per quanto concerne i tamponi, sicuramente però Luiz Felipe sarà a disposizione, ...

Dopo aver ritrovato il successo in campionato e recuperato diverse pedine importanti, la Lazio torna a giocare in Champions League ... Sabato ha risposto sul campo - ha commentato Simone Inzaghi - e ...