“Ho avuto paura per lui”. Compra un gratta e vinci da 10 euro: la sua vita cambia in un istante. Il colpo è stato troppo forte, con quella cifra enorme… (Di lunedì 23 novembre 2020) Si chiama Barbara Giovannelli ed è la titolare dell’edicola-tabaccheria “Arcobaleno” di Vignola, nel Modenese. È lei stessa a raccontare il fatto: “Il signore che ieri ha vinto al gratta & vinci due milioni di euro? Lo conosciamo benissimo, a momenti sveniva”. Ecco, la notizia è questa qui: una domenica mattina come tante, piazza centrale semi-deserta, come dappertutto in Italia, per la seconda ondata della pandemia. Un signore entra al bar (la rivendita di tabacchi è un tutt’uno con l’adiacente caffetteria “Blu Bar” gestita dal marito di Barbara, Gian Paolo) e acquista un tagliando da dieci euro. Ancora non lo sa, ovviamente. L’uomo se ne accorge una decina di minuti più tardi, vedendo comparire una dopo l’altra le caselle che gli cambieranno la vita: è il “grattino” da due milioni di ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 23 novembre 2020) Si chiama Barbara Giovannelli ed è la titolare dell’edicola-tabaccheria “Arcobaleno” di Vignola, nel Modenese. È lei stessa a raccontare il fatto: “Il signore che ieri ha vinto aldue milioni di? Lo conosciamo benissimo, a momenti sveniva”. Ecco, la notizia è questa qui: una domenica mattina come tante, piazza centrale semi-deserta, come dappertutto in Italia, per la seconda ondata della pandemia. Un signore entra al bar (la rivendita di tabacchi è un tutt’uno con l’adiacente caffetteria “Blu Bar” gestita dal marito di Barbara, Gian Paolo) e acquista un tagliando da dieci. Ancora non lo sa, ovviamente. L’uomo se ne accorge una decina di minuti più tardi, vedendo comparire una dopo l’altra le caselle che gli cambieranno la: è il “grattino” da due milioni di ...

