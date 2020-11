Gli ultimi 630 morti ci portano ad un totale di 50mila decessi (Di lunedì 23 novembre 2020) Un numero da grande catastrofe: storie di uomini e donne, madri, padri nonni morti in casa o negli ospedali o nelle case di riposo. Quasi tutti senza i familiari accanto Leggi su tg.la7 (Di lunedì 23 novembre 2020) Un numero da grande catastrofe: storie di uomini e donne, madri, padri nonniin casa o negli ospedali o nelle case di riposo. Quasi tutti senza i familiari accanto

CottarelliCPI : Mi dicono che nel libro di Obama l’unico italiano citato è Marchionne. Beh, visto come sono andati economicamente e… - pfmajorino : La destra attacca #Sala che dice quello che tutti pensano, che in Lombardia la Sanità deve cambiare radicalmente pe… - Linkiesta : Gli americani hanno deciso di rimuoverlo dalla Casa Bianca, ma lui non riconosce la sconfitta sperando di spillare… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Gomorra 4, stasera su TV8 gli ultimi due episodi di stagione: anticipazioni - povcatroia : @spencergiada mi godo gli ultimi attimi da ornella -

Ultime Notizie dalla rete : Gli ultimi Cagliari: 201 pazienti Covid al Santissima Trinità, gli ultimi 4 dall’oncologico Cagliaripad Gf Vip shock: Selvaggia Roma viene caricata dalla regia?-Cosa sta succedendo

Cosa sta succedendo E' entrata tra gli ultimi nella casa del grande fratello, ma ha creato davvero molto scompiglio il suo ingresso, e stiamo parlando di lei, Selvaggia Roma. Vediamo insieme che cosa ...

Covid: in Umbria nelle ultime 24 ore un positivo su quattro

PERUGIA - Numeri e percentuali. I primi dicono una cosa, le seconde un'altra. Sono 105 i nuovi casi di positività al Covid accertati nelle ultime 24 ore in Umbria, su un ...

Cosa sta succedendo E' entrata tra gli ultimi nella casa del grande fratello, ma ha creato davvero molto scompiglio il suo ingresso, e stiamo parlando di lei, Selvaggia Roma. Vediamo insieme che cosa ...PERUGIA - Numeri e percentuali. I primi dicono una cosa, le seconde un'altra. Sono 105 i nuovi casi di positività al Covid accertati nelle ultime 24 ore in Umbria, su un ...