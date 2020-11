Franco Oppini, la confessione di Francesco Oppini: “Sono inc***o” (Di lunedì 23 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Franco Oppini è il padre di Francesco Oppini e oggi in diretta dal GF Vip i due potranno confrontarsi, ecco chi è Franco Francesco Oppini è uno dei protagonisti più chiacchierati di questa edizione del Grande Fratello Vip, di recente vittima di accuse pesanti da parte di Dayane Mello. I due si scontrano da parecchio Leggi su youmovies (Di lunedì 23 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è il padre die oggi in diretta dal GF Vip i due potranno confrontarsi, ecco chi èè uno dei protagonisti più chiacchierati di questa edizione del Grande Fratello Vip, di recente vittima di accuse pesanti da parte di Dayane Mello. I due si scontrano da parecchio

ToniaPeluso : RT @UgoTartar: Ma come sarebbe “il papà di Oppini”? E’ Francesco ad essere “il figlio di Oppini”. Franco Oppini dei Gatti di Vicolo Miracol… - sunnycee_s : Un ringraziamento particolare a Franco Oppini, che con il suo amore così marcatamente 'low profile' rispetto alle m… - Amicadeifiori : @orchinwondeland Perché non è la figlia di Alba Parietti e Franco Oppini - UgoTartar : Ma come sarebbe “il papà di Oppini”? E’ Francesco ad essere “il figlio di Oppini”. Franco Oppini dei Gatti di Vicol… - Licia_m_93 : Che bello questo momento di Francesco e Franco Oppini. Molto vero. Spesso le parole belle verso i nostri genitori n… -