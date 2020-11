Covid, uno studio conferma: sintomatici più contagiosi nei primi cinque giorni (Di lunedì 23 novembre 2020) Secondo uno studio britannico, i pazienti Covid-19 sono più contagiosi nei primi cinque giorni di sintomi mentre difficilmente restano infettivi oltre il nono. Covid, uno studio rivela che i pazienti Covid-19 sono molto più contagiosi nei primi cinque giorni di sintomi, mentre molto difficilmente restano infettivi oltre il nono. Lo afferma uno studio britannico pubblicato su Lancet Microbe, basato L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 23 novembre 2020) Secondo unobritannico, i pazienti-19 sono piùneidi sintomi mentre difficilmente restano infettivi oltre il nono., unorivela che i pazienti-19 sono molto piùneidi sintomi, mentre molto difficilmente restano infettivi oltre il nono. Lo afferma unobritannico pubblicato su Lancet Microbe, basato L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

