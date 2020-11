Covid: da ospedale comunicano morte anziano, ma lui è vivo (Di lunedì 23 novembre 2020) FOGGIA, 23 NOV - Hanno presentato un esposto alla Procura di Foggia i familiari di Fernando Cristiani pensionato di 86 anni ospite della Rssa fondazione Palena di Foggia, informati erroneamente del ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 23 novembre 2020) FOGGIA, 23 NOV - Hanno presentato un esposto alla Procura di Foggia i familiari di Fernando Cristiani pensionato di 86 anni ospite della Rssa fondazione Palena di Foggia, informati erroneamente del ...

fattoquotidiano : Sicilia, caos all’ospedale di Barcellona: direttrice trasferita a Lipari. Pd: “Punita dopo il servizio del Tg1 sui… - fattoquotidiano : Covid, donna di 41 anni muore in ospedale a Barletta: “Aveva atteso 11 ore per il ricovero”. L’Asl: “Abbiamo fatto… - virginiaraggi : Stiamo girando per i corridoi dell'ex Forlanini. Basterebbe poco per rendere utilizzabili molte parti della struttu… - IULGIO : RT @aleiapino: Di Matteo, 29 anni, che si è fatto ricoverare con lo zio Paolo, 50 anni, malato di covid con sindrome di down, 'perché non p… - Lucyluciana94 : RT @aleiapino: Di Matteo, 29 anni, che si è fatto ricoverare con lo zio Paolo, 50 anni, malato di covid con sindrome di down, 'perché non p… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ospedale Covid: ospedale Nuoro arranca, arriva punto-tamponi Esercito Agenzia ANSA Il nipote asintomatico si fa ricoverare insieme a suo zio affetto da sindrome di down e positivo al Covid: “Non potevo lasciarlo solo”

Si è fatto ricoverare insieme allo zio, affetto da sindrome di down, per affrontare insieme la battaglia contro il Covid-19. Matteo Merolla, 29enne residente a Roma, era positivo e asintomatico, ma no ...

Maria Decorlati e Anna Biasi si sono spente in ospedale per il Covid

La prima, 89 anni, era di San Pietro in Gu, mentre la seconda 82 anni, viveva a Fontaniva. Mercoledì, intanto, si celebra il funerale di Roberto Zorzi ...

Si è fatto ricoverare insieme allo zio, affetto da sindrome di down, per affrontare insieme la battaglia contro il Covid-19. Matteo Merolla, 29enne residente a Roma, era positivo e asintomatico, ma no ...La prima, 89 anni, era di San Pietro in Gu, mentre la seconda 82 anni, viveva a Fontaniva. Mercoledì, intanto, si celebra il funerale di Roberto Zorzi ...