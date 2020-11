Coronavirus, in Giappone contagi in rapido aumento: il governo costretto a cambiare strategia (Di lunedì 23 novembre 2020) TOKYO – Secondo il piu’ recente bollettino rilasciato dalle autorita’ mediche relativo a domenica, sono salite a oltre duemila per il quinto giorno consecutivo le nuove infezioni da coronavirus in Giappone. La rapida crescita dei contagi ha spinto il governo a misure non previste, da piu’ parti ritenute non idonee e tardive per contenere i nuovi focolai di infezioni e che hanno scatenato le reazioni delle autorita’ locali e degli operatori del settore del turismo. Leggi su dire (Di lunedì 23 novembre 2020) TOKYO – Secondo il piu’ recente bollettino rilasciato dalle autorita’ mediche relativo a domenica, sono salite a oltre duemila per il quinto giorno consecutivo le nuove infezioni da coronavirus in Giappone. La rapida crescita dei contagi ha spinto il governo a misure non previste, da piu’ parti ritenute non idonee e tardive per contenere i nuovi focolai di infezioni e che hanno scatenato le reazioni delle autorita’ locali e degli operatori del settore del turismo.

Covid: Giappone, aumentano suicidi tra lavoratori precari

Il vaccino AstraZeneca/Oxford efficace al 70%

Il G20, che include Stati Uniti, India, Cina, Regno Unito, Francia, Germania, Giappone e altri, ha tuttavia espresso sostegno a sforzi come COVAX, un'iniziativa internazionale per distribuire i ...

