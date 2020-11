Calendario pagamento pensioni Inps 2020: date accrediti in anticipo (Di lunedì 23 novembre 2020) Il Calendario del pagamento pensioni Inps a dicembre 2020 è ufficiale: ormai totalmente stravolto il Calendario originale, anche a dicembre 2020 il pagamento avverrà in anticipo per chi va a ritirare presso le Poste, ripartito per ordine alfabetico, come già accaduto nei mesi precedenti. L’accredito anticipato è determinato dall’emergenza sanitaria tuttora in corso e dall’obbligo di evitare assembramenti. L’Inps ha ufficializzato il Calendario dei pagamenti pensionistici di dicembre 2020 in un comunicato stampa pubblicato e diffuso giovedì 19 novembre. Segui Termometro Politico su Google News Anche a dicembre l’accredito delle pensioni ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 23 novembre 2020) Ildela dicembreè ufficiale: ormai totalmente stravolto iloriginale, anche a dicembreilavverrà inper chi va a ritirare presso le Poste, ripartito per ordine alfabetico, come già accaduto nei mesi precedenti. L’accredito anticipato è determinato dall’emergenza sanitaria tuttora in corso e dall’obbligo di evitare assembramenti. L’ha ufficializzato ildei pagamentistici di dicembrein un comunicato stampa pubblicato e diffuso giovedì 19 novembre. Segui Termometro Politico su Google News Anche a dicembre l’accredito delle...

